vor 50 Min.

Mittelalterliche Markttage 2021 in Aichach finden nicht statt

Die Mittelalterliche Markttage in Aichach werden verschoben.

2021 hätten in Aichach wieder die Mittelalterlichen Markttage stattfinden sollen. Wegen Corona wird die Großveranstaltung nun allerdings verschoben.

Nächstes Jahr hätten in Aichach die Mittelalterlichen Markttage im dreijährigen Turnus stattfinden sollen. Nun hat sich die Stadt Aichach laut einer Mitteilung entschlossen, die Großveranstaltung zu verschieben.

Die Entscheidung sei den Verantwortlichen nicht leicht gefallen. Die Mittelalterlichen Markttage fanden zuletzt vor zwei Jahren statt und wären Anfang September 2021 geplant gewesen. Bürgermeister Klaus Habermann sagte mit Verweis auf die Corona-Pandemie: „Aufgrund der aktuellen Situation ist die Planungsgrundlage für 2021 so unsicher, dass eine Durchführung mit zu großen Risiken behaftet ist.“ Er bedauert, dass damit eine weitere Traditionsveranstaltung Covid-19 zum Opfer fällt.

Mittelalterliche Markttage in Aichach: Neuer Termin steht noch nicht fest

Ein neuer Termin für die Mittelalterlichen Markttage in Aichach steht noch nicht fest. Eine Entscheidung soll dieses Jahr im Herbst fallen. Die Stadt will zunächst die Planungen der umliegenden Mittelalterfeste abwarten, um terminliche Überschneidungen zu vermeiden. Wie berichtet, hätten Inchenhofen und Pöttmes heuer jeweils ihr Historisches Marktfest gefeiert. Während Inchenhofen sein Fest zunächst auf 2021 verschoben, dann aber auch für das kommende Jahr abgesagt hat. Pöttmes hingegen will nach derzeitigem Stand im nächsten Jahr feiern.

Aichachs Marktmeisterin Martina Baur betont, dass die Stadt sich der Auswirkungen für Teilnehmer und Künstler infolge der Absage sehr bewusst sei. „Wir [...] mussten final dann doch den Schluss ziehen, dass eine Durchführung zu einem späteren Zeitpunkt für alle Beteiligten die bessere Lösung ist.“ (AZ)

Hier ein paar Eindrücke von den vergangenen Mittelalterlichen Markttagen aus 2018:

200 Bilder Bildergalerie: Der Festumzug begeistert die Besucher Bild: Erich Echter

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen