11:02 Uhr

Nach Streit: Mann fährt mit VW-Bus in Wohnzimmer der Ex-Freundin

Nach einem spektakulären Fahrmanöver ist in Markt Indersdorf ein 32-Jähriger von der Polizei festgenommen worden. Er war mit seinem VW-Bus in ein Haus gekracht - laut Polizei mit Absicht.

Ein 32-Jähriger ist am Donnerstagabend in Markt Indersdorf in ein Einfamilienhaus gekracht. Danach stieg er laut Polizei aus und griff die Bewohnerin an.

Von Nicole Simüller

Ein Mann ist am Donnerstagabend im Markt Indersdorfer Ortsteil Karpfhofen (Landkreis Dachau) mit seinem VW-Bus direkt ins Wohnzimmer eines Einfamilienhauses gefahren. Der 32-Jährige fuhr zuvor über einen geschotterten Fußweg und durchbrach mit seinem VW-Bus anschließend einen Zaun und eine Terrassentüre.

Zu diesem Zeitpunkt hielten sich eine 30-jährige Frau und ihr Freund im Haus auf. Sie befanden sich jedoch nicht im Wohnzimmer. Wie die Polizei mitteilte, geschah die Tat offenbar absichtlich.

Beamte der Polizeiinspektion Dachau nahmen den Mann um kurz nach 22 Uhr fest. Zu den Gründen für seine Tat äußerte er selbst sich bislang nicht. Er selbst wurde leicht verletzt. Die Wohnzimmermöbel, der Terrassenflügel und das Auto wurden erheblich beschädigt.

Fahrer packt Bewohnerin am Hals

Nach Angaben der Polizei stieg der Fahrer danach aus seinem VW-Bus aus und griff unmittelbar danach die 30-jährige Frau körperlich an. Er bedrohte sie und packte sie am Hals. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen.

Ihr Freund, der ebenfalls 32 Jahre alt ist, kam ihr zu Hilfe und überwältigte den Angreifer. Dieser ließ sich widerstandslos festnehmen, als die Polizei eintraf.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen. Sie versucht derzeit, die näheren Umstände der Tat zu klären. Der Fahrer ist weiter in Polizeigewahrsam.

Er und die Frau hatten sich den Beamten zufolge getrennt. Unmittelbar vor dem Angriff hatte der Mann noch Gegenstände aus dem Haus abholen wollen, es kam jedoch zu einem Streit. Wenige Minuten später fuhr er mit seinem Auto in das Anwesen.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft München II ermittelte die Kripo Fürstenfeldbruck am Freitag weiter vor Ort und sicherte Spuren. Der VW-Bus ist sichergestellt, ein technisches Gutachten in Auftrag gegeben. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Themen Folgen