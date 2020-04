Neuer Klinikchef: „Unsere Leute werden über sich hinauswachsen“

Plus Hubert Mayer ist der neue Geschäftsführer der Kliniken an der Paar. Ein schwieriger Startzeitpunkt, aber Mayer weiß, worauf es in einer solchen Krise ankommt.

Hubert Mayer weiß als erfahrener Notfallmediziner, worauf es im Katastrophenschutz ankommt: „Wir müssen vor die Lage kommen und ihr nicht hinterherlaufen.“ Genau darauf ist derzeit alles an den Kliniken an der Paar ausgerichtet und Mayer ist „guter Hoffnung“, dass es gelingt. Er weiß aber auch: „Die Lage kann sich jeden Tag komplett ändern.“ Ein noch schwierigerer Startzeitpunkt für einen neuen Krankenhaus-Geschäftsführer wie jetzt ist kaum vorstellbar. Seit Mittwoch leitet der 57-jährige Augsburger die Kliniken.

Mayer will alles daran setzen, dass wir „gut durch diese Krise kommen.“ Im Aichacher Krankenhaus werden derzeit zwölf Corona-Patienten behandelt, einer davon liegt auf der Intensivstation. Eins ist klar: Es werden deutlich mehr werden. Im Krankenhaus-Neubau in Aichach werden alle Covid-19-Fälle der Kliniken an der Paar versorgt. Mayer hebt hervor, dass die beiden Interimsgeschäftsführer Georg Großhauser und Peter Schiele (er bleibt als Stellvertreter), der Ärztliche Direktor und Pandemiebeauftragte Dr. Christian Stoll und das ganze Team sehr gut vorgearbeitet hätten.

Mayer ist in der Region bestens vernetzt

Und er ist sich sicher, dass die Ärzte und das Pflegepersonal in den kommenden schweren Tagen und Wochen über ihre Grenzen gehen werden, um Menschen so gut als nur möglich zu behandeln und um Leben zu retten: „Unsere Leute werden über sich hinauswachsen“, ist er zu hundert Prozent überzeugt.

Das muss auch Dr. Hubert Mayer selbst und er startet zum Glück nicht bei Null. Denn der Chirurg und frühere Ärztliche Direktor des Augsburger Josefinums ist in der Region Augsburg seit vielen Jahren bestens vernetzt – in Medizin und Entscheidungsgremien.

Er kennt die Kollegen in Leitungsfunktionen in den anderen Kliniken oder zum Beispiel beim Rettungszweckverband durch die Zusammenarbeit persönlich und muss sich jetzt in neuer Funktion als Geschäftsführer der beiden Krankenhäuser im Wittelsbacher Land nicht vorstellen. In seiner Freizeit hilft er als Notarzt in seiner Heimatstadt Menschen, die in Lebensgefahr sind, und auch diese Erfahrung aus Kriseneinsätzen kann er einbringen.

Mayer wusste, dass er eine komplizierte Aufgabe übernimmt. Im Februar hat sich der Kreistag einstimmig für ihn entschieden. Er wurde geholt als Krisenmanager – aber für eine ganz andere. Die im vergangenen Jahr in wirtschaftliche Schwierigkeiten geratenen Kliniken sind selbst aktuell ein finanzieller Akut-Patient.

Der Landkreis muss in diesem Haushaltsjahr einen Verlust von rund 9,5 Millionen Euro aus 2019 ausgleichen. Schon heuer sollte das Minus, zumindest laut Plan, auf rund sechs Millionen zurückgehen. Aber solche Zahlen sind derzeit Makulatur. Geschäftsführer Mayer sagt es auch ganz klar: „Im Fokus steht allein diese Pandemie. Jetzt geht es nicht um Geld.“

