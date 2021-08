Odelzhausen

15:51 Uhr

Betrunkener Autofahrer uriniert an Zaun - Anwohner halten ihn fest

34-Jähriger ist am Donnerstagabend in Odelzhausen in Schlangenlinien unterwegs. Bei einer Pinkelpause schreiten Bürger ein. Polizei stellt über zwei Promille Alkohol fest.

Von Christian Lichtenstern

Aufmerksame Anwohner im Odelzhausener Ortsteil Höfa (Kreis Dachau) haben einen betrunkenen Mann festgehalten, damit er nicht wieder in sein Auto steigen und weiterfahren kann. Laut Polizeibericht war er am Donnerstagabend in Schlangenlinien unterwegs. Der 34-Jährige aus dem Landkreis Dachau hielt mit seinem Wagen in Höfa an, um dort gegen einen Gartenzaun zu urinieren. Den Moment nutzten mehrere Bürger aus und hielten den Betrunkenen bis zum Eintreffen der verständigten Polizei von der Weiterfahrt ab. Autofahrer hat über zwei Promille Alkohol im Blut Die Polizeibeamten der Inspektion Dachau stellten beim Fahrer deutlich über zwei Promille fest und nahmen ihn mit zur Blutentnahme. Gegen den 34-Jährigen wird wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt, teilt die Polizei mit.

Themen folgen