Unfall: 30-Jähriger übersieht anderen Autofahrer in Odelzhausen

In Odelzhausen will ein Mann mit seinem Wagen eine Kreuzung überqueren. Dabei übersieht er ein von rechts kommendes Auto. Zwei Personen erleiden leichte Verletzungen.

Zu einem Unfall ist es in Odelzhausen (Landkreis Dachau) gekommen. Dort war am Samstag gegen 12.30 Uhr ein 30-Jähriger mit seinem Wagen auf der Hochstraße in Richtung Todtenrieder Straße unterwegs. Wie die Polizei berichtet, übersah der Mann an der Kreuzung zur Kohlstattstraße einen von rechts kommenden Wagen. Es kam zur Kollision.

Unfall in Odelzhausen: Sachschaden im vierstelligen Bereich

Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. (kneit)