Regionale Memes aus Aichach-Friedberg erobern die sozialen Medien

Plus Auf Instagram tauchen Memes immer häufiger auf. Inzwischen gibt es die humoristischen Bilder und Videos auch für das Wittelsbacher Land. Doch wer steckt dahinter?

Von Henriette Deuring

Meme, zu deutsch: Mem. Das Wort ist abgeleitet aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie Gedächtnis. Heutzutage sind mit Memes Bilder und Videos gemeint, die vorrangig von Jugendlichen über soziale Medien und Nachrichtendienste wie WhatsApp verbreitet werden. Inhaltlich beschäftigen sie sich meist humoristisch, manchmal sogar schon zynisch, mit allem, was die junge Generation bewegt: Erlebnisse aus dem Alltag, Serien, Musik und vieles mehr. Ergänzt werden die Bilder durch einen humorvollen Schriftzug. Inzwischen gibt es immer mehr davon auch für das Wittelsbacher Land.

Beispiel gefällig? Abgebildet ist ein zur Seite schauender, vielleicht sogar schon irritierter Goethe. Darunter steht "Ach, du meine Goethe". Oder eine verzweifelte Frau mit der Bildunterschrift "Lass uns Deutsch lernen. Es ist einfach, habe ich gehört." Erstellt werden die Memes meist von den jungen Menschen selbst.

Memes gibt es auch für Aichach, Pöttmes und Kühbach

Auf sozialen Medien wie Instagram widmen sich eigene Profile den Bildern und Videos und erfreuen sich großer Beliebtheit. Inzwischen gibt es solche Profile auch für Aichach, Pöttmes und Kühbach. Deren Memes drehen sich rund um Ereignisse in den Orten. Doch wer genau sind eigentlich die Administratoren, die diese Profile betreiben?

Ihre Identität halten die Administratoren streng geheim. Die Betreiber des Aichacher Profils (@aichachaner) erzählen nur so viel: "Unser Team besteht aus vier Leuten zwischen 19 und 22 Jahren." Wie viele von ihnen weiblich oder männlich sind, möchten sie nicht verraten. Niemand außer ihnen weiß, dass sie die Seite betreiben.

Etwas transparenter halten es dagegen die jeweiligen Betreiber der Kühbacher Meme-Seite (@kuehbacher_memes) und des Pöttmeser Profils (@bemasamemes). Sie sind männlich, zwischen 18 und 25 Jahre alt und kümmern sich jeweils zu zweit um ihre Profile. Dass sie hinter den Memes stecken, wissen die wenigsten. "Es gibt Freunde, die davon wissen, aber davon können wir jedem vertrauen", erzählt der Administrator aus Pöttmes.

Auch ältere Menschen folgen dem Instagram-Profil aus Aichach

Die Idee, eine Meme-Seite zu erstellen, kam den Administratoren aus Pöttmes und Kühbach ziemlich spontan und aus Langeweile. Die Pöttmeser luden ihren ersten Beitrag im Juni hoch, die Kühbacher im Februar. "Wir hatten einige Ideen und wollten einfach eine neue Seite starten, die die Leute erreicht", sagen die Pöttmeser Administratoren. Noch dazu wollten sie Memes erstellen, die ortsspezifischer sind.

So auch die Aichacher. Bei ihnen kam der Entschluss, eine Meme-Seite zu betreiben, nicht von ungefähr. Sie wollten "gewisse Sachen, die in Aichach passieren beziehungsweise falsch laufen" ansprechen, ohne in einen Konflikt mit anders denkenden Freundeskreisen zu kommen. "Dass 'Aichachaner' allerdings solche Dimensionen und so einen hohen Andrang nach nur einem Jahr erreicht, hätten wir nie erwartet", erzählen sie.

Ihre Seite starteten die Aichachaner im Juli 2019. Damit erreichen sie vor allem junge Menschen, wie die Aichachaner berichten. Aber auch andere Altersgruppen erfreuen sich immer öfters an den Memes. Auch ältere Menschen folgen ihrem Instagram-Profil. Die Pöttmeser Administratoren erzählen, dass es sie freue, wenn sie auch bei etwas älteren Generationen auf Interesse stießen.

Immer mehr Menschen folgen den Profilen aus Aichach-Friedberg

Dass sie die Leute erreichen, zeigen die steigenden Like- und Followerzahlen. Durchschnittlich 300 Likes erhalten die Aichachaner pro Post. Sie ist mit 1770 Followern die größte Meme-Seite der drei Profile. Den Pöttmeser Memes folgen 1070 Menschen, den Kühbachern 700 Personen. Besonders beliebt sind bei der Aichacher Seite Memes über die Diskothek M-Eins, genannt Emmi.

Zu sehen ist dann beispielsweise das Foto einer sehr verschmutzten Toilette, die nicht wirklich aus der Diskothek ist. Die Bildüberschrift sagt dann aber "Emmi-Klo 30 Minuten nach Einlass". Oder eine Frau, die gierig aus einem überdimensionalen Weinglas trinkt und dabei den Rotwein über sich schüttet. Der Text dazu lautet dann: "Eyyy Taxi Schmaus ist in 3 Minuten da". Die Aichachaner glauben, dass bei diesen Posts auch ältere Generationen schmunzeln können.

In Pöttmes seien besonders die Moospark-Memes beliebt, berichten die Administratoren im Gespräch. Ihre Inspiration für die Memes erhalten die Ersteller durch persönliche Erlebnisse oder aktuelle Ereignisse. Oder sogar von den Followern selbst, wie die Kühbacher Admins erzählen: "Wir bekommen viele Ideen und sogar auch fertige Memes." Doch bei allem Humor darf der Respekt nicht fehlen, da sind sich alle Admins einig. „Niemand soll sich dadurch beleidigt oder angegriffen fühlen“, sagen die Aichachaner.

