vor 18 Min.

SEK-Einsatz in Aindling: Polizei überwältigt 34-Jährigen

Zu einem SEK-Einsatz ist es am Montag in Aindling gekommen.

Bei einem SEK-Einsatz in Aindling hat die Polizei am Montag einen 34 Jahre alten Mann überwältigt. Zuvor hatte er Familienangehörige bedroht.

Zu einem SEK-Einsatz ist es am Montag in Aindling gekommen. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 34 Jahre alter Mann am Abend zuvor Familienangehörige bedroht. Diese erstatteten am Montagvormittag Anzeige bei der Polizei. Da der Verdacht bestand, dass der Mann, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, Zugriff auf Waffen hatte, wurden Spezialeinsatzkräfte herangezogen.

Sie suchten um kurz nach 10 Uhr den gemeinsamen Wohnort der Familie auf, wo sich der Mann verschanzte. Eine sogenannte Verhandlungsgruppe versuchte, ihn zum Aufgeben zu bewegen - ohne Erfolg. Um 16.20 Uhr erfolgte schließlich der Zugriff. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Er wurde unverletzt ins BKH gebracht. (mac)

