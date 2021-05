Schiltberg

In der Gemeinde Schiltberg entstehen zwei neue Baugebiete

Von Sabrina Rauscher

Die Gemeinde Schiltberg wird weiter wachsen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Weichen für zwei neue Baugebiete gestellt. Über 20 Bauplätze können dort insgesamt entstehen.

