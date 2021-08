Rentner sägt sich beim Brennholz machen in den Hals

Ein 77-Jähriger verletzt sich beim Zersägen von Holzpaletten mit einer Elektromotorsäge. Ein Rettungshubschrauber bringt den Schwerverletzten ins Augsburger Klinikum.

Beim Zersägen von Holzpaletten hat sich ein 77-Jähriger in Schrobenhausen am Mittwochvormittag mit einer Elektromotorsäge verletzt.

Wie die Polizei berichtet, sägte der Rentner ein auf einem Metallbock liegendes Holzstück in handliche Stücke. Dabei dürfte sich ein Brett verkantet und so zu einem Zurückschlagen der Säge geführt haben, so die Polizei.

Schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt

Die Ehefrau hörte die Hilferufe und verständigte den Rettungsdienst. Mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen wurde der Schrobenhausener mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Augsburg geflogen. (bac)