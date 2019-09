vor 12 Min.

Schwerer Unfall: Anhänger macht sich selbständig und bohrt sich in Motor

Zu einem schweren Unfall ist es zwischen Einsbach und Sulzemoos gekommen. Ein Anhänger löste sich und bohrte sich frontal in ein anderes Auto.

Ein Anhänger hat sich auf der Staatsstraße 2054 von Einsbach in Richtung Sulzemoos (Kreis Dachau) selbstständig gemacht und einen schweren Unfall ausgelöst. Laut Polizei war am Samstag gegen 11.30 Uhr ein 53-jähriger Sulzemooser mit seinem Auto samt Anhänger auf der Straße unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache löste sich die abnehmbare Anhängekupplung und der Anhänger geriet mit der Deichsel voran auf die Gegenfahrbahn.

15000 Euro Schaden durch losen Anhänger

Dort konnte ein 56-jähriger Oberpfälzer dem Anhänger nicht mehr ausweichen, so dass sich die Deichsel des Anhängers frontal in den Motorraum seines Autos bohrte. Wie die Polizei berichtet, wurden beide Airbags ausgelöst, wodurch sich der Oberpfälzer leicht verletzte. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 15000 Euro, am Hänger von 2000 Euro. (AN)

