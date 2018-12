07.12.2018

Solarpark bei Raderstetten

Antrag ist Thema im Sielenbacher Rat

An der Straße nach Klingen wird in Sielenbach ein Solarpark entstehen. Nun ist eine weitere Freiflächen-Photovoltaikanlage geplant. Sie ist beim Ortsteil Raderstetten vorgesehen. Der geplante „Solarpark Raderstetten“ beschäftigt den Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch, 12. Dezember. Es geht um die Änderung des Flächennutzungsplans und das Aufstellen eines Bebauungsplans. Außerdem berät das Gremium über eine E-Station beim Dorfplatz sowie eine Solarleuchte an der Brücke gegenüber dem Rathaus. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im Sitzungssaal der Gemeinde. (drx)

