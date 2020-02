13:35 Uhr

Stadt Aichach investiert für Kinder, Feuerwehr und Verwaltung

In die Feuerwehr investiert die Stadt Aichach in diesem Jahr einen größeren Betrag. (Symbolfoto)

Der Aichacher Finanzausschuss spricht über die Investitionen 2020 außerhalb des Bauprogramms.

Von Claudia Bammer

In Aichach arbeitet die Finanzverwaltung am Haushalt 2020. Außerhalb des Bauprogramms sollen rund 1,9 Millionen Euro in die Verwaltung und die städtischen Einrichtungen investiert werden. Die Liste ging der Finanzausschuss des Stadtrats in seiner Sitzung am Montagabend durch.

Sie umfasst Software für die Verwaltung ebenso wie Geld für das öffentliche WLAN, für das es allerdings eine Förderung gibt. Insgesamt 444000 Euro sind für die Feuerwehr vorgesehen, unter anderem für das neue Fahrzeug der Oberbernbacher Feuerwehr und einen Teilbetrag für das neue Aichacher Fahrzeug sowie einen Rettungssatz.

Im Bauhof müssen einige Fahrzeuge ersetzt werden

Auch für den Bauhof wird mit 290000 Euro ein größerer Betrag fällig. Dabei handelt es sich vor allem um alte Fahrzeuge, die ersetzt werden müssen. Die neue Halle, die der Bauhof eigentlich bekommen soll, musste verschoben werden, berichtete Kämmerer Wilhelm Rottenkolber. Hier gibt es eine Umplanung, die bald vorgestellt werden soll. Klar ist schon jetzt, die Halle wird teurer. Gebaut wird sie voraussichtlich 2021.

Bei den Schulen, für die rund 256000 Euro eingeplant sind, schlagen vor allem die Digitalbudgets dick zu Buche. Diese gliedern sich in die Programme „Digitales Klassenzimmer“ und „Digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen“ auf. Für die Neukonzeption des Wittelsbacher Museums sind 140000 Euro vorgesehen, für die Dauerausstellung im Sisi-Schloss 170000 Euro.

Keine Bankerl fürs Mitfahrbankerl

Die Bayerische Landesausstellung macht sich auch hier mit 30000 Euro bemerkbar für ein Kassensystem, das anschließend anderweitig verwendet werden soll, eine Telefonanlage für das Feuerhaus und die Umgestaltung der Internetseite. Fast alle Investitionen segnete der Finanzausschuss einstimmig ab. Gestrichen wurden nur gegen die Stimme von Marion Zott (Bündnis 90/Die Grünen) die 12000 Euro, die für Mitfahrbankerl eingeplant waren.

Die Stadt zahlt auch Investitionszuschüsse an Dritte, insgesamt 979000 Euro. Darunter sind zum Beispiel 565000 für die Kinderkrippe in Ecknach und 262000 Euro für die Breitbandversorgung. Auch mit diesen war der Ausschuss einverstanden.





