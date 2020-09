vor 58 Min.

Umfahrung: Affing befragt die Bürger

Rückhalt im Rat für Projekt schwindet

Es fehlen nur noch fünf Prozent. 95 Prozent der Arbeit auf dem Weg zur Genehmigung der geplanten Westumfahrung für Mühlhausen seien dagegen schon geschafft. So jedenfalls beurteilt der Anwalt der Gemeinde Affing, Roland Schmidt, den Stand des Planfeststellungsverfahrens. Der Gemeinderat holt nun die Bürger mit ins Boot. In einer Sondersitzung beschloss das Gremium am Dienstag vor über 30 Besuchern, sie über die Realisierung des auf rund 16 Millionen Euro teuren Straßenbauprojektes entscheiden zu lassen.

Allerdings: Der Zeitpunkt für ein Bürgervotum war im Gemeinderat umstritten. Mit einer knappen Mehrheit von 11:10 Stimmen beschloss das Gremium, den Bürgerentscheid erst nach einem Planfeststellungsbeschluss der Regierung von Schwaben durchzuführen und nicht schon jetzt. Ebenso knapp ist es inzwischen um den Rückhalt für die Westumfahrung im Gemeinderat bestellt. Die langjährigen Gegner aus Gebenhofen und Anwalting sind nicht mehr allein. Auch die drei neuen Gemeinderäte aus Haunswies und drei Affinger Räte sehen das Projekt kritisch. Und zwar aus finanziellen Gründen. Der frühere Affinger Kämmerer, Kaspar Wallner, bezeichnete es als nicht realisierbar. Mit 11:10 Stimmen beschloss der Gemeinderat, an der bisherigen Planung festhalten zu wollen.

