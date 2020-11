vor 52 Min.

Unterschriftenlisten gegen Mehrzweckhalle bei Kühbach

Eine Mehrzweckhalle will ein Landwirt bei Kühbach bauen. Dagegen regt sich in Großhausen Widerstand.

Plus Ein Landwirt will bei Kühbach eine landwirtschaftliche Halle bauen. Rund 50 Bürger aus Großhausen wenden sich gegen das Projekt. Jetzt ist das Landratsamt am Zug.

Von Gerlinde Drexler

Gegen eine geplante Mehrzweckhalle des Landwirts Hans Krammer aus Paar (Marktgemeinde Kühbach) formiert sich Widerstand. Bürger aus Großhausen haben Unterschriften gegen das Projekt gesammelt.

Der Gemeinderat Kühbach behandelte den Antrag auf Bau der landwirtschaftlichen Halle südlich der Ortsverbindungsstraße von Kühbach nach Großhausen im September. Mit acht Ja- und genauso vielen Nein-Stimmen galt der Antrag als abgelehnt. Der Gemeinderat hatte unter anderem Bedenken wegen der Lage im Außenbereich und der Zufahrtsstraße, die auf zwölf Tonnen begrenzt ist. Bürger aus dem Ortsteil Großhausen haben ähnliche Bedenken. Sie übergaben sowohl der Gemeinde als auch dem Landratsamt eine Liste mit rund 50 Unterschriften gegen das Bauvorhaben.

In dem mit der Liste vorgelegten Schreiben werden Bedenken wegen unklarer Nutzungsabsichten für die Halle, steigender Verkehrsbelastung und Beeinträchtigungen der Natur und Landschaft aufgrund des Standorts vorgebracht.

Bürgermeister: Entscheidung liegt nun beim Landratsamt

Kühbachs Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher bestätigte auf Nachfrage unserer Redaktion, dass er die Unterschriftenliste erhalten hat. Momentan könne er sie nur zur Kenntnis nehmen, weil die Entscheidung über den Bauantrag nun beim Landratsamt liege. „Sobald die Unterlagen vom Landratsamt zurück sind, können wir Brief und Unterschriftenliste einfließen lassen“, sagt er mit Blick auf das weitere Verfahren.

Laut dem Staatlichen Bauamt werde die Prüfung des Antrags noch einige Zeit in Anspruch nehmen, wie Pressesprecher Wolfgang Müller mitteilt. Das Landratsamt als untere Bauaufsichtsbehörde prüft nun, auch unter Einbeziehung sämtlicher für die Entscheidung über den Bauantrag relevanten Fachstellen, ob das Bauvorhaben mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften vereinbar ist. Sollte das Landratsamt zu dem Schluss kommen, dass das Vorhaben genehmigungsfähig ist, müsste es das Einvernehmen der Gemeinde ersetzen. In diesem Fall wird die Gemeinde noch einmal gehört. Sie kann erneut über das gemeindliche Einvernehmen entscheiden.

Prüfung beim Landratsamt wird noch einige Zeit dauern

Beim Landratsamt wird die Prüfung des Bauantrags aufgrund der Vielzahl von Fachstellen, die bei einem Vorhaben im Außenbereich zu beteiligen sind, um alle relevanten öffentlich-rechtlichen Belange beurteilen zu können, noch einige Zeit in Anspruch nehmen, so Müller.

Auch die Nutzung der Halle ist Gegenstand der bauaufsichtlichen Prüfung. Einzelne Gemeinderäte hatten Zweifel, ob die Halle wirklich landwirtschaftlich genutzt werden wird. Und auch im Schreiben der Großhausener ist die Nutzung ein Thema. Das Bauamt bestätigt: „Nur wenn die Halle einem landwirtschaftlichen Betrieb dient, darf sie am beantragten Standort (im Außenbereich) errichtet werden.“ Das Amt schaltete als Fachbehörde das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) ein. Dieses beurteilt, ob der Antragsteller eine Landwirtschaft betreibt, die den rechtlichen Vorgaben für eine Landwirtschaft aus dem Baugesetzbuch genügt. Zudem beurteilt das AELF insbesondere, ob ein konkret beantragtes Vorhaben im Verhältnis zur vom Antragsteller betriebenen Landwirtschaft „dienlich“ ist.

Kritik am geplanten Standort der Mehrzweckhalle

In dem Schreiben formulierten die Großhausener auch Bedenken, dass der geplante Standort der Mehrzweckhalle in unmittelbarer Nähe von Naturschutz-, Überschwemmungs- und FFH-Gebieten liege. Dazu teilt Pressesprecher Müller mit, dass nur eine Teilfläche in der nordwestlichen Ecke des Baugrundstücks im FFH-Gebiet „Paar und Ecknach“ liege. Da die Halle im Nordosten des Grundstücks geplant ist, liege sie außerhalb des Gebietes. Auch das Überschwemmungsgebiet befinde sich nur im westlichen Teil des Grundstücks und nicht im Bereich der geplanten Halle.

Landwirt Krammer ist überrascht, wie viel Staub sein Bauantrag aufwirbelt. Die Halle habe mit dem Paartal nichts zu tun und sei von Großhausen aus auch nicht zu sehen, sagte er auf Nachfrage der Redaktion. „Das Verkehrsaufkommen in Großhausen ist absolut unberührt von der Halle.“

Landwirt: Wir brauchen mehr Kapazität

Der geplante Standort liegt in der Nähe der Biogasanlage in Kühbach, die von der Familie betrieben wird. Das sei einer der Gründe, warum er diese Fläche favorisiere, so Krammer. Seit rund zwei Jahren laufen schon die Überlegungen für den Bau der Mehrzweckhalle. „Wir sind eine große Landwirtschaft und brauchen mehr Kapazität.“

