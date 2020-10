06:31 Uhr

Wie lange bleibt die Kita Bergen im Pfarrzentrum?

Plus Seit eineinhalb Wochen werden die Kinder der Kita Bergen wegen eines Wasserschadens vorübergehend im Pfarrheim Mühlhausen betreut. Noch ist offen, wie lang das dauern wird.

Von Carmen Jung

Die Kita Bergen ist umgezogen: von ihrem Domizil ganz oben in Bergen hinunter nach Mühlhausen. Seit eineinhalb Wochen werden die Mädchen und Buben im Pfarrheim betreut. Der Grund ist ein Wasserschaden in ihrer Einrichtung. Doch wie lange ist das Ausweichquartier nötig?

Das wollte Manfred Klostermeir am Dienstag im Gemeinderat von Bürgermeister Markus Winklhofer wissen. Dieser konnte noch keine konkrete Auskunft geben. Denn es stehen noch letzte Ergebnisse eines Gutachters aus. Bislang immerhin laufe in der Krisenbewältigung nach dem Wasserschaden alles nach Plan. Und es gibt eine zeitliche Reserve. Die vorübergehende Betriebserlaubnis für das Pfarrheim gilt bis Mitte November, so Winklhofer.

Kita Bergen ist im Pfarrzentrum untergebracht: Gute Zusammenarbeit

Der Bürgermeister sprach von einem guten Beispiel für Zusammenarbeit und dankte Mühlhausens Kirchenpfleger Klostermeir und Pfarrer Max Bauer für die Überlassung des Pfarrheims. Das hat auch Auswirkungen auf die Taekwondo-Gruppen, die dort normalerweise trainieren. Doch hier springt die Feuerwehr Anwalting ein und stellt den Saal in ihrem Feuerwehrhaus zur Verfügung.

