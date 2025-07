Elisabethschule der Lebenshilfe verabschiedet Schüler

Im Rahmen einer sehr würdevollen Feierstunde wurden neun junge Frauen und Männer als Schüler der Aichacher Elisabethschule (Lebenshilfe Aichach-Friedberg) verabschiedet. Dabei handelte es sich um den zweiten und letzten Jahrgang, der an der Außenstelle in Friedberg verabschiedet wurde. Der kommende Abschlussjahrgang sollte dann nach Fertigstellung des Neubaus wieder am Haupthaus in Aichach verabschiedet werden.

Schulleiter Klaus Steinhardt gab den Schülern in seiner Abschlussrede drei Dinge mit auf den Weg: „Glaubt an euch selbst! Seid mutig und neugierig! Sucht euch Unterstützung, wenn ihr sie braucht!“ Anschließend überreichte er sowohl die Abschlusszeugnisse als auch an jeden Schüler ein Glücksschwein aus Marzipan für das nötige Glück im Leben.

Persönliche Bilder aus der Schulzeit für die Absolventen

Mandy Römer vom Leitungsteam der Heilpädagogischen Tagesstätte erinnerte in ihrer Rede an viele nette, persönliche Begegnungen mit den Kindern und wünschte ebenfalls alles Gute für den weiteren Lebensweg. Die beiden Klassenleitungen der Berufsschulstufe, Julia Fischer und Franziska Datzmann, ehrten die Schülerinnen und Schüler mit persönlichen Bildern aus der gesamten Schulzeit, Grußbotschaften per Video und mit persönlicher Musik, was eine sehr individuelle, emotionale Atmosphäre erzeugte.

Auch Elternbeiratsmitglied Marc-Gregor Czaja schloss sich mit persönlichen Worten den guten Wünschen an. Mehrere Schüler trugen zur musikalischen Gestaltung der Feier mit Beiträgen am Klavier und an der Flöte bei. (AZ)