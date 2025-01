BC Adelzhausen verschiebt den Umbau des Sportheims

Der BC Adelzhausen hat erstmals die Marke von 1000 Mitgliedern geknackt. Das gab Vorsitzender Armin Seidel auf der Jahreshauptversammlung bekannt. Mit dem Zugewinn von 55 neuen Mitgliedern gehören dem BCA nun 1025 Personen an. Unter den knapp 70 Anwesenden gab es angeregte Diskussionen zum geplanten Sportheimumbau. Es ging aber auch um die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge im Zuge der Umstellung der Besteuerung..

Die Umsetzung des im vergangenen Jahr angekündigten Sportheimumbaus scheint sich aufgrund der Finanzierung des Vorhabens zu verschieben. „Wir wollten ursprünglich ja das Dach anheben und das Sportheim verbreitern, aber da reden wir wohl über eine knapp siebenstellige Summe, die anfallen würde“, berichtete Seidel. Der Umbau wäre vor allem für die ortsansässigen Schützenvereine und den Theaterverein gedacht, sollte deren Lokalität beim Gasthaus Dillitz nicht mehr zur Verfügung stehen. Da aber weder der BCA noch die anderen Vereine über große finanzielle Rücklagen verfügen, wäre man auf hohe Zuschüsse durch den Sportverband und die Gemeinde angewiesen, um das Projekt stemmen zu können. „Wir werden die Pläne im Februar dem Gemeinderat vorstellen, dann werden wir besprechen, wie es weitergehen könnte“, informierte Seidel.

Der BC Adelzhausen legt neue Mitgliedsbeiträge fest

Ein anderer Punkt war die Anhebung der Mitgliedsbeiträge mit Beginn des Jahres 2025. Nachdem die letzte Anhebung vor drei Jahren stattfand und der BCA auf Rat des Steuerberaters seine Besteuerung umstellt, werden nun sieben Prozent Mehrwertsteuer auf die Mitgliedsbeiträge aufgeschlagen. Somit bleibt der Grundbetrag für Erwachsene bei 60 Euro im Jahr, eingezogen werden aber künftig 64,20 Euro.

Als Ausblick auf das kommende Jahre nannte Seidel die bereits angelaufenen Sanierungsarbeiten im Keller des Sportheims, nachdem dort beim Juni-Hochwasser das Wasser kniehoch in den Räumen gestanden war. Daneben will man im Norden des Hauptspielfeldes ein Gerätehaus errichten. Der BCA sieht sich nach einem neuen Wirt für die Sportgaststätte um, nachdem man seit Dezember 2024 nach elf Jahren mit dem bisherigen Wirt Peter Thurner getrennte Wege geht.

Von aktuell 424 weiblichen und 601 männlichen Mitgliedern berichtete Schriftführer Peter Gerrer, wobei der Anteil von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren bei knapp 30 Prozent liegt. Die Abteilung Fußball umfasst dabei 478 Mitglieder, die Abteilung Damengymnastik 457, die Abteilung Tennis 166, die Abteilung Stockschützen 32 und die Abteilung Berg und Ski 20, wobei einige Mitglieder mehreren Abteilungen gleichzeitig angehören.

BCA-Damengymnastik verzeichnet einen Boom

Die Fußball-Damenmannschaft begeht in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen, das Ende Juni mit einem Jubiläumsturnier samt Party gefeiert werden soll. Die Tennisabteilung wollte in diesem Jahr einen Padelplatz neben dem Beachvolleyballfeld errichten, doch der Bauantrag wurde von der Naturschutzbehörde aufgrund fehlender Grünflächen auf dem Sportgelände abgelehnt. Hier legte der Verein Einspruch ein und nun bleibt abzuwarten, ob das Vorhaben doch noch realisiert werden darf.

Ein regelrechter Boom herrscht weiterhin in der Abteilung Damengymnastik, die sich in „Fitness- und Kindersport“ umbenennen will. Abteilungsleiterin Ulrike Goldstein verbuchte einen Zuwachs von 50 Mitgliedern, vor allem durch Kinder. Bei manchen Gruppen war teilweise ein Aufnahmestopp nötig machen oder die Gruppen wurden geteilt. Für Erwachsene gab es Kursangebote zu Fitness von A bis Z, Stepaerobic und Fitness für 50plus. Als neuer Kurs soll im Frühjahr Jumping-Fitness dazu kommen.