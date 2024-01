Böllerschützen begrüßen lautstark das neue Jahr

In Adelzhausen stellt Bürgermeister Lorenz Braun das Gemeinwohl in den Mittelpunkt seiner Ansprache. Mitte des Jahres gibt es wohl Grundstücke in Adelzhausen-Ost.

Die Böllerschützen Adelzhausen sind am Neujahrstag nicht mehr wegzudenken: Am Nachmittag machen sie sich traditionell mit dem Neujahrs-Anschießen lautstark bemerkbar. Bürgermeister Lorenz Braun hielt beim Bürgerhaus seine Neujahrsansprache.

Schussmeister Thomas Goldstein begrüßte die vielen anwesenden Bürgerinnen und Bürger sowie die Böllerschützen aus Sittenbach, die seit Jahren dazugehören. Außerdem gab er bekannt, dass sich die Böllergruppe erneut durch ein neues Mitglied, Karlheinz Schediwy, verstärken konnte.

Bürgermeister Lorenz Braun freute sich, dass sich so viele Bürgerinnen und Bürger von Adelzhausen und umliegenden Ortsteilen am Bürgerhaus getroffen haben, um sich zum neuen Jahr alles Gute zu wünschen, sich zu unterhalten und die Neujahrsansprache zu hören. Er begrüßte viele Ehrengäste, insbesondere die Böllerschützen und die Sielenbacher Musikanten, die für die musikalische Umrahmung verantwortlich waren.

Braun erinnert an ehrenvolles Engagement in Aldelzhausen

"Vor einem Jahr waren wir auch hier gestanden und haben uns alles Gute und vor allem Frieden gewünscht", rief Braun in Erinnerung. Man könne jedoch den Eindruck bekommen, positive Nachrichten seien in diesen Tagen ein rares Gut. "Die Welt scheint aus den Fugen zu geraten", sagte der Bürgermeister. Berichte über Kriege, humanitäre Katastrophen und Menschenrechtsverletzungen würden die Menschen täglich beschäftigen. Viele nähmen Anteil daran, hülfen, wo es ihnen möglich sei, spendeten Geld oder engagierten sich persönlich für soziale Belange. Das sei sehr ehrenvoll und zeichne eine Gesellschaft aus.

Bürgermeister Lorenz Braun bei seiner Neujahrsansprache in Adelzhausen mit Rückblick und Vorschau 2024. Foto: Peter Haug

"Auch wir in Adelzhauen sehen uns als eine lebendige und zukunftsorientierte Gesellschaft, in der das Gemeinwohl im Vordergrund steht", sagte Braun. Beispielgebend sei der neue Kindergarten, der im Oktober eingeweiht wurde. Den letzten Schliff besorgte ein Dutzend ehrenamtliche Helfer - Eltern, Opas und engagierte Bürger der Gemeinde, die die Außenanlagen errichtet haben. "Das Ergebnis kann sich sehen lassen und wir haben dabei einen nicht unerheblichen Betrag an Kosten gespart", betonte Braun. Wie wichtig die drei freiwilligen Feuerwehren seien, könne nicht oft genug erwähnt werden. In besonderem Maße sei das bei dem verheerenden Unwetter im August so wie bei dem frühen Wintereinbruch mit Schneechaos und Orkanböen vor Augen geführt worden.

Wie im vergangenen Jahr bereits erwähnt, konnte die Erschließung des Baugebiets Adelzhausen Ost nun endgültig abgeschlossen werden, berichtete Braun. Die Gemeinde werde gegen Mitte des Jahres Grundstücke anbieten können. Ein politischer Dauerbrenner seit der Neubau der Kläranlage, der die Gemeinde vor große Herausforderungen stellen werde, so Braun. Los gehen wird es im Frühjahr mit diversen Erdarbeiten und der Zufahrtsstraße. Für 2024 stehen auch wieder Vereinsjubiläen an, so feiert die KLJB ihr 50-jähriges Bestehen und der Stopselclub aus Burgadelzhausen blickt auf 40 Jahre zurück.

Gemeinde Adelzhausen verlost ein E-Bike

Am Ende seiner Rede gab Braun noch die Verlosung eines E-Fahrrads bekannt, welches die Gemeinde von Bayernwerk geschenkt bekam. Weitere Lose sind in der Gemeinde zu erhalten. Ziel ist es, bei der Bürgerversammlung am 26. Februar, den Gewinner bekannt zu geben und der Erlös wird für die Einrichtung des Kindergartens verwendet.

Anschließend ließen es die Böllerschützen noch mal so richtig laut krachen.