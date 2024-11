Das Kinderkirchenteam organisiert Andacht und Martinsspiel

Der St. Martinsumzug in Adelzhausen war sehr gut besucht. Der Laternenumzug ging vom Dorfplatz entlang der Ecknach bis in die Frühlingsstraße. Am Spielplatz fand dann eine kleine Andacht mit Martinsspiel statt, das vom Kinderkirchenteam organisiert und zusammen mit Sabine Schuh als St. Martin und ihrem Pferd aufgeführt wurde. Die Feuerwehr Adelzhausen sorgte mit Straßensperrung und Ausleuchtung für einen problemlosen Ablauf.

