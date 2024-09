Der Gemeinderat Adelzhausen befasst sich mit der Höhe der Grundsteuer

Mit der Höhe des Hebesatzes für die Grundsteuer ab dem kommenden Jahr beschäftigt sich der Gemeinderat Adelzhausen in seiner Sitzung am Mittwoch, 2. Oktober. Das Verfahren für den geplanten 15 Hektar großen Solarpark Michelau wird eingestellt. Wie Bürgermeister Lorenz Braun mitteilte, gibt es keinen Einspeisepunkt im Umkreis und der Solarpark wird damit unwirtschaftlich. Weitere Punkte auf der Tagesordnung sind unter anderem die Beschaffung von Funkmeldeempfänger für die Feuerwehr Adelzhausen und die Erstzbeschaffung einer Pumpe für die Wehr in Heretshausen. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im Sitzungssaal der Gemeinde.

