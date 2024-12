Die Abwassergebühren in Adelzhausen werden neu kalkuliert

Die Filiale der Bäckerei Scharold in Adelzhausen zieht voraussichtlich um. Der Gemeinderat schuf in seiner Sitzung am Mittwoch dafür die Voraussetzung. Ab Januar gelten neue Gebühren für die Abwasserbeseitigung. Die werden allerdings erst rückwirkend gelten, weil sie erst noch kalkuliert werden müssen. Beim „Sondergebiet Baustoffrecycling“ in Burgadelzhausen muss das Verfahren zum Aufstellen des Bebauungsplans aus einem bestimmten Grund erneut aufgenommen werden.

