Eltern zahlen ab Herbst mehr für die Betreuung ihrer Kinder

Die Kosten für die Betreuung der Kinder in der Tagesstätte und im Waldkindergarten in Adelzhausen steigen ab Herbst.

Plus Der Gemeinderat Adelzhausen reagiert auf gestiegene Personalkosten für die Kinderbetreuung. Das Defizit soll nicht weiter steigen. Die Erhöhung fällt spürbar aus.

Von Gerlinde Drexler

Die Gebühren für die Kinderbetreuung in Adelzhausen steigen ab Herbst. Der Gemeinderat beschloss in der Sitzung am Mittwoch, sie um 15 Prozent anzuheben. Damit reagierte er vor allem auf gestiegene Personalkosten. Außerdem will das Gremium die Gebühren in Zukunft jährlich beraten und gegebenenfalls anpassen.

Die Anregung, die Gebühren aufgrund der gestiegenen Kosten zu erhöhen, war von der Verwaltung gekommen. Sie hatte eine Erhöhung von entweder zehn oder 15 Prozent vorgeschlagen. Bei einer Betreuungszeit von vier bis fünf Stunden würde das bei zehn Prozent in der Kinderkrippe eine Erhöhung der Gebühr um 20 Euro und bei 15 Prozent um 30 auf 230 Euro bedeuten.

