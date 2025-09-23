Gartenbauverein schließt aktionsreich das Jubiläumsjahr ab

Vor 30 Jahren, 1995, wurde er gegründet: Der Obst- und Gartenbauverein „Natur pur“ Hohenzell-Kiemertshofen (Gemeinde Altomünster). Das wird am Samstag, 11. Oktober, mit einem Gottesdienst in der Sankt Stephanus Kirche in Hohenzell gefeiert. Anschließend gibt es ein lustiges Beisammensein aller Vereinsmitglieder beim Kramerwirt.

Aber trotz laufender Vorbereitungen des Jubiläums wird es in der zweiten Jahreshälfte nicht ruhig um den Gartenbauverein. Um die Gemeinschaft innerhalb des Vereins zu stärken und sich über das „garteln“ auszutauschen, fand erstmalig ein Treffen in einem ausgewählten Garten statt - bei der Familie Rieger in Irchenbrunn. Bei traumhaftem Wetter fanden sich viele Gartenfreunde zu Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken zusammen. Danach gab es einen gemeinsamen Rundgang im Garten von Familie Rieger. Die gute Stimmung und der gemeinsame Austausch macht Lust auf eine (oder zwei) Wiederholungen in verschiedenen Gärten im nächsten Jahr. Am 24. Oktober wird wieder eine Holzhäckselaktion durchgeführt, an dieser dürfen auch Nichtmitglieder teilnehmen. Anmeldeschluss ist der 22. Oktober bei Annemarie Setzmüller.

Gemeinsamer Nachmittag im Grünen. Foto: Anja Reindl

