Nachtwanderung durch die Adelzhauser Pfarrei

Am diesjährigen Adelzhauser Kinderferienprogramm beteiligte sich der Pfarrgemeinderat Adelzhausen wieder mit einer Nachtwanderung durch die Pfarrei. Hierbei gingen die Kinder wieder auf eine Abenteuerreise bei dieser sie unter anderem an einem gruseligen Hexenhaus im Wald vorbeimussten. Dort wurden sie von einer echten Hexe empfangen. Auch verschiedene Spiele und etwas Lehrreiches über den Ort waren in der Wanderung mit dabei.

