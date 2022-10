Nahwärmeversorgung für Adelzhausen ist einen Schritt weiter

Plus Der Gemeinderat befasst sich mit dem nötigen Bebauungsplan für die Nahwärme. Es geht aber auch um einen Wasserschaden im Kindergarten und den Edeka-Markt.

Einen weiteren Schritt zur Umsetzung der Nahwärmeversorgung mit der Firma Renergiewerke Adelzhausen hat die Gemeinde Adelzhausen gemacht. Am Mittwoch behandelte der Gemeinderat die wenigen Stellungnahmen, die von Behörden zum Bebauungsplan "Nahwärme Adelzhausen" eingegangen waren. Privatpersonen hatten sich gar nicht geäußert. Wie berichtet, sollen im ersten Bauabschnitt das neue Baugebiet "Adelzhausen-Ost", die Anwohner im Norden der Gemeinde und gemeindliche Gebäude angeschlossen werden.