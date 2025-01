Schützengau Altomünster kämpft mit sinkenden Mitgliederzahlen

Zur Neujahrsversammlung des Schützengaues Altomünster, zu dem auch Adelzhausen und Tödtenried (Gemeinde Sielenbach) gehören, kamen über 60 Mitglieder zusammen. Gauschützenmeister Joachim Stehr ging in seinem Jahresbericht auf den abnehmenden Mitgliederstand ein, insbesondere bei den Erstmitgliedern. Immerhin hat der Gau Altomünster mit seinen 19 Vereinen, die 3000er Marke noch nicht unterschritten. Aktueller Stand: 2794 Erstmitglieder und 217 Zweitmitglieder ergibt gesamt 3011 Personen (zum Vorjahr 3008).

Es wird wieder einen Vereinsübungsleiter-Lehrgang im März geben, aktuell hat der Gau 115 Vereinsübungsleiter, von denen aber 51 abgelaufen sind, weshalb der Verein diese dringend zur Verlängerung auffordert. Gesellschaftlicher Höhepunkt war im vergangenen Jahr das 30-jährige Gründungsfest der Böllerschützen Adelzhausen, welches mit den drei Böllergruppen Sittenbach, Gumpersdorf und Adelzhausen mit einem lautem Salut gefeiert wurde. Gausportleiter Manfred Prummer ehrte 59 Personen, die einen neuen Gaurekord erzielt haben, mit einer Urkunde.

Zum Höhepunkt der Neujahrsversammlung zählt die Verleihung des Meisterschützenabzeichen BSSB und DSB für das Sportjahr 2024. Über eine Urkunde und dem Meisterschützenabzeichen vom BSSB durften sich 52 Personen freuen. 33 von ihnen erreichten zusätzlich das goldene Meisterschützenabzeichen vom DSB. Die Gau-Frühjahrsversammlung ist am Freitag, 11. April, um 19.30 Uhr beim Dillitz in Adelzhausen, an dem die Gau-Königsproklamation, sowie Neuwahlen der Gauvorstandschaft durchgeführt wird.