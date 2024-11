Soldaten gedenken dem in Afghanistan gefallenen Georg Kurat

In Adelzhausen wurde wieder der Kriegergedenktag abgehalten. Der Kameraden- und Soldatenverein gedachte Georg Kurat aus Adelzhausen, der vor dreizehn Jahren in Afghanistan als Hauptgefreiter gefallen war. Nach dem Gottesdienst in der Pfarrkirche durch Eberhard Weigel versammelten sich die Ortsvereine mit ihren Fahnen vor dem Kriegerdenkmal. Drei Soldaten vom Panzergrenadierbataillon 112 aus Regen und der Kriegerverein legten jeweils einen Kranz zu Ehren Georg Kurats nieder. Der Verein zählt zurzeit 69 Mitglieder und drei Ehrenmitglieder.

Peter Haug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Soldatenverein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Adelzhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis