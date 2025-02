Theaterverein Adelzhausen überreicht Oscars

Zu seinem 50-jährigen Bestehen führte der Theaterverein Adelzhausen mit großem Erfolg das Stück „Graf Schorschi“ auf. Bei der Saisonabschlussfeier sprach Vorsitzender Johannes Dollinger von einem der größten Erfolge in der Vergangenheit. Er ehrte langjährige Theater- und Bühnenaktive. So erhielt Anja Oswald für zehn Jahre auf der Bühne einen Oscar überreicht. Für jeweils 15 aktive Jahre durften sich Steffi Greppmeir und Roman Dollinger über einen Oscar freuen. 35 Jahre Bühnentätigkeit und zwischendurch auch auf der Bühne war Christoph Schmaus. Ralf Fiedler ist seit 45 Jahren für den Theaterverein tätig, sei es in einer Theaterrolle oder als Nachfolger von Hans Schroll seit 1994 als Regisseur. Nebenbei hat Fiedler in den vielen Jahren für die Vorauswahl hunderte Stücke gelesen, bis das richtige dabei war. Anlässlich des Jubiläums erhielt auch Peter Haug ein Präsent, der als Gründungsvorstand im Jahre 1974 in der Chronik erscheint, 17 Jahre Theatervorsitzender war und immer noch mit diversen kleinen Bühnenbildarbeiten seine Verbundenheit mit dem Theater zeigt.

