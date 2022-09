Wie eine Wirtschaftsinformatikerin aus Landmannsdorf ihren Bauernhof plant

Plus Als Jahrgangsbeste hat Theresa Eberle die Landwirtschaftsausbildung abgeschlossen. Jetzt erfüllt sie sich die studierte ITlerin unerwartet den Traum vom eigenen Hof.

Mit drei Hühnern im eigenen Garten hat alles angefangen. "Das ist schnell mehr geworden", erzählt Theresa Eberle. Es kamen Wachteln hinzu. Mittlerweile leben Ziegen, Enten und bald auch Schafe bei der 29-Jährigen und ihrem Mann. Es dürfte nicht mehr lange dauern, dann kümmert sich die studierte Wirtschaftsinformatikerin um ihre eigenen Kühe. Denn sie plant gerade ihren eigenen Bauernhof. Obwohl sie lange nicht dachte, dass sich dieser Traum verwirklichen lässt.