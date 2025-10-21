Adelzhausens neuer Pfarrer kommt aus Indien und will Bayerisch lernen

Mit einem „Servus“ und einem festen Händedruck begrüßt Pater Josef seine Gäste. Der bayerische Gruß ist insofern ungewöhnlich, als der neue Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Adelzhausen aus Indien kommt. Der 41-Jährige heißt Shanoj Arackal Mathew, wird aber Pater Josef genannt. Seit 2016 ist er in Deutschland und spricht die Sprache inzwischen fließend. Am Sonntag, 26. Oktober, wird er mit einem Gottesdienst offiziell in der Gemeinde eingeführt.

Seit knapp drei Wochen wohnt Pater Josef im Pfarrhaus. Momentan geht es für ihn vor allem darum, sich einzugewöhnen und einzuarbeiten als Nachfolger des langjährigen Pfarrers Eberhard Weigel, der Adelzhausen verlassen hat. Der neue Seelsorger hat es schon geschafft, fast alle Kirchen und Kapellen in der Pfarreiengemeinschaft (PG) zu besuchen. „In allen vier Pfarreien habe ich schon einige Gottesdienste gefeiert“, erzählt er. Die Kapellen will er so nach und nach aufsuchen. Es sei für Adelzhausen ganz neu, einen ausländischen Priester als Leiter zu haben, weiß der 41-Jährige. Sein erster Eindruck: „Die Menschen sind sehr offen und sie haben mich mit offenem Herzen empfangen.“ Das ist ihm sowohl bei Sitzungen mit dem Pfarrgemeinderat als auch bei Begegnungen auf der Straße aufgefallen, erzählt er.

Der indische Pfarrer kommt aus einer sehr gläubigen Familie

Pater Josef kommt aus einer sehr gläubigen Familie aus Kerala im Süden Indiens. Dort leben seine Eltern und seine beiden Geschwister bis heute. Der Glaube habe bei ihm daheim immer schon eine wichtige Rolle gespielt. Er erzählt: „Schon als Kind habe ich erfahren, dass der Glaube Kraft und Freude schenkt.“ In seinem Heimatland absolvierte er nach der Schule eine Ausbildung an einem Priesterseminar, machte das Abitur und studierte an der Universität Theologie. 2010 wurde Pater Josef zum Priester geweiht. Er gehört der Ordensgemeinschaft „Little Flower“ an, die der Heiligen Theresia vom Kinde Jesu geweiht ist. Fünf Jahre lang war Pater Josef in Indien als Pfarrer tätig. Dort werde der Glaube sehr lebendig, mit Musik und Gebet, gefeiert, erzählt er.

Nach Deutschland kam der 41-Jährige 2016 als Missionar. Es gehe ihm darum, das Evangelium zu verkünden, sagt er. Werte wie Liebe, Freude, Hoffnung und Frieden möchte Pater Josef den Menschen im Gottesdienst und im täglichen Leben vermitteln. Seine erste Station in Deutschland war Gersthofen, wo er als Kaplan tätig war. Er hatte schon in Indien angefangen, Deutsch zu lernen. Aber erst hier, als er Deutsch sprechen, lesen und hören musste, habe er die Sprache richtig gelernt.

Den Allgäuer Dialekt versteht Pater Josef recht gut

Im September 2019 wurde Pater Josef als Kaplan in die Pfarreiengemeinschaft Oy-Mittelberg/Wertach im Allgäu versetzt. Nach sechs Jahren dort verstehe er den Allgäuer Dialekt zu 60 bis 70 Prozent, sagt der 41-Jährige, „jetzt stehe ich vor der Herausforderung, bayerisch zu lernen.“ Die möchte er gerne annehmen, denn er hat die Erfahrung gemacht, dass Menschen sich in ihrer Mundart besser ausdrücken können.

Wenn er Zeit hat, dann ist der neue Seelsorger gerne sportlich unterwegs. In Indien hat er zum Beispiel Cricket gespielt. Er mag Basketball und Schwimmen und fährt gerne Fahrrad. Er laufe auch jeden Tag, erzählt er. Bisher hat ihm dafür die Zeit gefehlt. Aber sobald er sich eingelebt hat, möchte er seine sportlichen Aktivitäten wieder aufnehmen.

Info: Der Einführungsgottesdienst findet am Sonntag, 26. Oktober, um 17 Uhr in der Adelzhausener Pfarrkirche statt. Dekan Stefan Gast wird die Predigt halten und der Chor wird singen.