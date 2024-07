Was Ärzte der Kliniken an der Paar in Aichach und Friedberg verdienen

In jeder Sitzung des Werkausschusses des Kreistags gibt Dr. Hubert Mayer, Geschäftsführer der Kliniken an der Paar, einen Bericht zur aktuellen Situation an den Krankenhäusern in Aichach und Friedberg ab. Kurz und knapp, diese Woche in gut 15 Minuten, spannt er den weiten Bogen von Belegung über Pandemiegefahren (von Corona-Fällen bis möglicher Vogelgrippe) zu immer neuen Bürokratiemonstern der Bundesregierung, die das Personal an den Schreibtisch knebeln und vom Pflegebett fernhalten würden. Mitunter hat er natürlich auch positive Nachrichten dabei und fast immer geht es ums Geld – dann waren Mayers Botschaften zuletzt konstant negativ. Aktuell machen ihm die Gehaltsforderungen der Ärzteschaft große Bauchschmerzen.

