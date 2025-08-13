Vom Eis auf den Rasen: Augsburger Panther beim Fußballgolf auf Scherneck

Normalerweise ist das Eis ihr Zuhause. Doch neulich waren die Augsburger Panther auf Rasen unterwegs: Sie spielten Fußballgolf im Soccerpark Rehling auf Scherneck.

Bereits vor einigen Jahren hatte sich dort der FC Augsburg zum Kennenlernen vergnügt. Diesmal kamen einer Mitteilung zufolge die Augsburger Panther kurz vor ihrem Trainingsauftakt vorbei. Auf dem etwas anderen Trainingsgelände in freier Natur waren neben den rund 35 Aktiven einige Verantwortliche des Clubs dabei. Darunter Teammanager Markus Keller und Dennis Endras, Silbermedaillen-Gewinner bei den Olympischen Spielen 2018. Er ist nun als Torwarttrainer bei den Panthern tätig.

Augsburger Panther schlagen sich bei 35 Grad im Soccerpark Rehling wacker

Nach einem Gruppenbild mit dem neuen Panther-Team gab es eine kurze Einweisung für die Spielgruppen, ehe es losging. Die Eishockey-Profis hatten mit dem Ball und den langen Bahnen mit vielen Hindernissen ihren Spaß. Die Trainingseinheit mit „Alten und Neuen“ im künftigen Team diente dazu, sich kennenzulernen. Für wohl fast alle war dieser Sport in gewisser Weise Neuland und das Einlochen der Fußbälle nicht zu vergleichen mit Puck und Schläger. Nicht zu vergleichen waren auch die Temperaturunterschiede, spielen die Eishockeyprofis doch in der Regel auf kühlem Eis und nicht bei rund 35 Grad wie auf dem Fußballgolf-Gelände.

Wie Manuel Lenz, verantwortlicher Betriebsleiter des Soccerparks, wies darauf hin, dass dieser seit geraumer Zeit offizieller Partner der Augsburger Panther ist. Diese Beziehung soll ausgebaut werden. Das gemeinsame „Training“ auf der Anlage sollte ein erster Anfang dieser Zusammenarbeit sein. Eine ähnliche Kooperation gibt es bereits mit dem FC Augsburg, mit dem schon weitere Gruppen wie „Mini-Club“ und „Kids-Club“ als Premium-Partner gewonnen wurden. Sie waren ebenfalls bereits auf der Soccer-Anlage als Partnerclub präsent und werden das auch künftig sein.

Graviertes Schild am Clubhaus informiert bald über Partnerschaft von Soccerpark und AEV

Lenz präsentierte mit dem Teammanager der Augsburger Panther, Markus Keller, das offizielle Plakat der künftigen Partnerschaft zwischen dem Soccerpark Rehling und den Augsburger Panthern. In Kürze soll dem Soccerpark zufolge ein graviertes Schild am Clubhaus darüber informieren. Interessierte finden Informationen unter www.soccerpark-rehling.de. (AZ)