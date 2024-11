41-Jähriger fährt alkoholisiert und ohne Führerschein durch Affing

Ein 41-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagabend unter Einfluss von Alkohol und ohne Führerschein in Affing unterwegs gewesen. Laut Polizeibericht hielten ihn gegen 21.40 Uhr Beamte in der Haunswieser Straße an, um ihn zu kontrollieren. Dabei stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest, ein Test ergab einen Wert von 0,6 Promille. Außerdem war der Mann ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Gegen ihn wird nun wegen einer Ordnungswidrigkeit und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (AZ)

