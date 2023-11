Affing

10:48 Uhr

82-Jährige übersieht beim Abbiegen anderes Auto

Bei einem Zusammenstoß in Affing am Donnerstagnachmittag sind zwei Autos beschädigt worden.

Bei dem Zusammenstoß an der Kreuzung Neuburger Straße und Mühlweg in Affing am Donnerstag werden zwei Autos beschädigt.

Zum Glück ohne Verletzte ist ein Unfall am Donnerstagnachmittag gegen 14.15 Uhr in Affing geblieben. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 82 Jahre alte Autofahrerin auf der Neuburger Straße in nördlicher Richtung und wollte links in den Mühlweg abbiegen. Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Auto, das von einem 34-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. (inaw)

