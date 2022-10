Affing investiert zwölf Millionen Euro: Die rasche Schulerweiterung kommt

Plus Der Gemeinderat entscheidet sich mit 14:4 Stimmen für die Schulerweiterung aus einem Guss. Zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer spenden danach Applaus.

Schon jetzt hat Affing eine flexible Grundschule. Zum Lernen wird jede Ecke genutzt, nicht nur das Klassenzimmer. Schulleiter Karsten Weigl sagt: "Das Miteinander wird gelebt." Doch das funktioniert nur notdürftig, denn das Gebäude ist als althergebrachte Flurschule angelegt. Nun aber wird der für Weigl wesentliche Teil des neuen Konzepts ebenfalls realisiert: Im Zuge der Erweiterung von aktuell neun auf 14 Klassen wird eine "Wohnzimmerschule" mit flexiblen Räumen für flexibles Lernen geschaffen, bei dem die Großen mit den Kleinen zusammenarbeiten. Dafür investiert Affing viel Geld.