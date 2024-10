Geplanter Kälberstall in Anwalting: Der Standort ist noch offen

Für die Aufzucht von 160 Kälbern möchte ein Landwirt in Anwalting einen Stall samt Mistlege bauen. Zwei Standorte am Auerweg kommen dafür aus seiner Sicht infrage. Einer davon kollidiert aber mit den Plänen für eine mögliche Nordumfahrung. Das ist deshalb ein Fall für den Gemeinderat. Dieser Ansicht waren jedenfalls acht Ratsmitglieder, die daraufhin die Überprüfung eines Bauausschuss-Beschlusses beantragt hatten.

Der Ausschuss hatte bei der Behandlung einer Voranfrage für den Kälberstall im September prinzipiell beide Standorte für möglich gehalten. Das Areal, das näher am Ortsrand liegt, wurde einstimmig befürwortet. Die Fläche weiter nördlich erhielt aber mit 4:3 Stimmen ebenfalls eine Mehrheit. Im Gremium war klar: Das letzte Wort hat ohnehin das Landratsamt.

Acht Ratsmitglieder wollten diesen Beschluss nun überprüft wissen. Begründung: Dieser beinhalte die Gefahr, „dass er sowohl das Übereinkommen im Gemeinderat, hinsichtlich der Umfahrungen einen Bürgerentscheid abzuwarten, als auch frühere Entscheidungen zum Bau von Ortsumfahrungen behindert oder diesen widerspricht“. Hinter der Forderung standen Fabian Lechner, Josef Tränkl, Jutta Hahn, Manfred Klostermeir, Andreas Widmann, Gerhard Faltermeier, Verena Baumgartl und Anita Buchart, vormals Klostermeir, die vor Kurzem geheiratet hat.

Kälberstall: Nördlicher Standort findet keine Mehrheit

Der Bauausschuss hatte, wie es Paul Moll ausdrückte, nach dem Motto gehandelt: „Wenn was dagegen spricht, kommt‘s schon raus.“ Inzwischen hat auch das Staatliche Bauamt Augsburg auf die Nordumfahrung hingewiesen. Der nördliche Standort liegt, jedenfalls bei der Zuwegung, im Einzugsbereich der möglichen Nordtangente. Bürgermeister Markus Winklhofer sprach von einem „gewichtigen Argument“.

Im Gemeinderat gab es unterschiedliche Ansichten, wenngleich der Kälberstall an sich nicht zur Debatte stand. Andreas Zeitlmeir sagte, man solle den Kälberstall „nicht zu nah an den Ort drücken“, wollte den nördlicheren Standort aber nicht einfach ausschließen. Am Ende dürfte ein Kompromiss zwischen beiden Standorten stehen, vermutete er mit Blick auf den nötigen Immissionsschutz. Markus Heidenreich riet dem Landwirt, den Standort mit dem Landratsamt abzuklären. Josef Tränkl gab zu bedenken, dass der Landwirt ein Votum wolle.

Tränkl forderte schließlich eine namentliche Abstimmung. Im Nachgang der Sitzung begründete er diesen Schritt gegenüber unserer Redaktion mit dem Zusammenhang mit der Nordumfahrung, deren Verlauf bekanntlich in Gebenhofen und Anwalting umstritten ist. Mit einem Patt von 10:10 Stimmen (es fehlte Kaspar Wallner) wurde die namentliche Abstimmung abgelehnt. Schließlich befürwortete der Gemeinderat den ortsnäheren Standort einstimmig. Der weiter entfernte Standort im Norden erhielt im Gegensatz zum Bauausschuss mit 8:12 Stimmen keine Mehrheit.