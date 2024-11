Auffahrunfall mit drei Verletzten, Auto bleibt in der Böschung stecken

Ein Lkw-Fahrer und ein Autofahrer haben am Dienstagvormittag in Affing unabhängig voneinander Unfälle verursacht. Gegen 10.05 Uhr fuhr zunächst ein Autofahrer von der A8 kommend die Staatsstraße 2035 in Richtung Mühlhausen, als er auf Höhe des Campingplatzes verkehrsbedingt anhalten musste. Nach Angaben der Polizei folgten hinter ihm ein Kleintransporter und ein Omnibus – ohne Fahrgäste – seinem Beispiel. Ein Lkw-Fahrer erkannte das Bremsmanöver allerdings zu spät, fuhr auf den Bus auf und schob die drei vor ihm stehenden Fahrzeuge aufeinander.

Der Lkw-, der Bus- und der Transporterfahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sowohl der Laster als auch der Bus mussten abgeschleppt werden. Laut Polizeibericht entstand ein hoher fünfstelliger Schaden.

Unfälle in Mühlhausen und Miedering: Vier Verletzte müssen ins Krankenhaus gebracht werden

Gegen 11.40 Uhr fuhr dann ein Autofahrer auf der Kreisstraße AIC25 von Derching in Richtung Bergen. Auf Höhe Miedering kam er laut Polizei aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Auto links von der Fahrbahn ab und verfing sich in einer Böschung. Deshalb musste die Feuerwehr den verletzten Unfallfahrer aus dem Fahrzeug befreien, auch er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand ein Totalschaden, der sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag beläuft. (ddur)