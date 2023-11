41-Jährige übersieht Auto und verursacht Unfall bei Affing

Beim Abbiegen Richtung Aulzhausen unterläuft der 41-Jährigen ein Vorfahrtfehler. Es kommt zum Zusammenstoß. Dabei wird die Verursacherin verletzt.

Eine 41-jährige Autofahrerin hat am Mittwochmorgen bei Affing einen Unfall verursacht. Dabei wurde sie selbst verletzt.

Laut Polizei war die Frau gegen 6.20 Uhr auf der Kreisstraße vom Affinger Sommerkeller Richtung Staatsstraße 2035 unterwegs. An der Einmündung wollte sie nach links in Richtung Aulzhausen abbiegen. Dabei übersah sie ein von dort kommendes Auto, das Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei erlitt die Unfallverursacherin leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro. (AZ)