Betrunkener Mopedfahrer verursacht einen Verkehrsunfall

Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Moped ist es am Montagabend bei Affing gekommen. Wie die Poliz ei berichtet, war der Fahrer des Mopeds alkoholisiert.

Die 23-jährige Autofahrerin war gegen 19 Uhr in Affing auf der Neuburger Straße von Katzenthal kommend in Richtung Haunswieser Straße unterwegs. Zeitgleich fuhr der 66-jährige Mopedfahrer auf der Neuburger Straße in entgegengesetzter Richtung. Im Kurvenbereich an der Haunswieser Straße geriet der 66-Jährige mit seinem Moped in die Gegenspur, so die Polizei. Obwohl die entgegenkommende Autofahrerin noch fast bis zum Stillstand abbremsen konnte, kollidierte der 66-Jährige frontal mit dem Auto der 23-Jährigen und stürzte zu Boden. Der 66-Jährige verletzte sich dabei laut Polizeibericht nicht. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt.

Was der Alkoholtest nach dem Unfall in Affing ergibt

Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte bei dem 66-Jährigen nicht nur Alkoholgeruch fest, sondern auch, dass der Mann keine Fahrerlaubnis hat. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2,3 Promille. Deshalb veranlassten die Einsatzkräfte eine Blutentnahme bei dem 66-Jährigen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.