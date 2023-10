Affing

"Carl Ernst von Gravenreuth, Sie allein können Bayern retten"

Plus Dieser Ausspruch stammt vom späteren bayerischen König Max Joseph. Der Vorfahre des Affinger Schlossherrn prägt Bayern. Ein Buch erinnert jetzt an ihn.

Von Martin Golling

Wenn wir in Deutschland oder Europa momentan von einer wirtschaftlich und politisch schwierigen Situation sprechen, dann lohnt sich ein Blick in die Geschichte und viele Probleme relativieren sich: Am Ende des 18. Jahrhunderts stöhnte die Bevölkerung Europas unter einer unglaublichen Abgabenlast. Die Kirche verlangte den Zehnten, die Politik Steuern in Höhe von einem Prozent des Vermögenswertes. Weitere Abgaben brachten die Stimmung zum Brodeln, bis 1789 die Französische Revolution losbrach. Mut zur Rebellion hatten die unterdrückten Untertanen aus dem erfolgreich geführten amerikanischen Unabhängigkeitskrieg geschöpft.

Mit diesem Schwenk in jene Zeit stimmte der Historiker Markus Nadler die Zuhörer im ausverkauften Affinger Pfarrheim ein auf die Besprechung des Buches über Carl Ernst von Gravenreuth (1771-1826) „Sie allein können Bayern retten!“. Das Team des Bücherstüberls hatte geladen, und Carmen Schwarzmüller konnte neben Markus Nadler, Marian Freiherr von Gravenreuth, den Initiator des Buches, und mit Marcus Junkelmann dessen Autor begrüßen.

