Da Oa und die Andan veranstalten Disco-Nacht in der Affinger Mehrzweckhalle

Unter dem Titel „A night at the disco“ (Deutsch: „eine Nacht in der Disco“) veranstaltet der Musikverein Haunswies am Samstag, 9. November, ein Konzert. Bereits seit Anfang des Jahres proben die Musikerinnen und Musiker von „Da Oa und die Andan“ mit dem Jugendorchester für den Konzertabend, bei dem große Disco-Hits aus den 70er, 80er und 90er-Jahren zu hören sind.

Bei einem Probenwochenende Anfang Oktober in Langau bei Steingaden wurde intensiv am „Feinschliff“ gearbeitet. Aber auch der gemeinsame Spaß kam bei Brettspielen, beim Singen und Ratschen nicht zu kurz. Die Vorfreude bei allen Beteiligten ist groß. Das letzte Konzert hatte unter dem Motto „Una notte italiana“ (Deutsch: „eine italienische Nacht“) 2019 vor der Corona-Pandemie stattgefunden.

36 Musikerinnen und Musiker sind bei dem Konzert in Affing im Einsatz

Insgesamt sind für das Konzert am 9. November 36 Musikerinnen und Musiker im Einsatz: sie kommen aus Anwalting, Aulzhausen, Gebenhofen, Haunswies, Mühlhausen/Bergen, Affing, Aindling, Griesbeckerzell (Aichach) und Augsburg. Nicht nur Instrumente wie Alt-, Bariton- oder Tenorsaxofon sind vertreten. Sondern auch Klarinette, Trompete, Tenorhorn, Posaune, Tuba, Querflöten und Schlagzeug bis zum E-Bass.

Anna Hartl und Robert Fischer stellen sich mit ihrer langjährigen Erfahrung der Aufgabe, das alles optimal zusammen klingen zu lassen und die Gesangseinsätze zu geben. Wer auf dem Laufenden bleiben oder einen Vorgeschmack bekommen möchte, kann sich im Internet unter www.musikverein-haunswies.info oder auf Instagram unter @daoaunddieandan informieren.

Nach dem Konzert können Besucher und Musiker gemeinsam tanzen

In der Affinger Mehrzweckhalle stehen am Samstag, 9. November, ab 19.30 Uhr Disco-Hits wie „Dancing Queen“, „Stain‘ alive“ oder „Major Tom“ auf dem Programm. Während des Konzerts gibt es keine Tanzfläche. Aber danach können die Besucherinnen und Besucher zusammen mit den Musikern feiern, tanzen und den Abend ausklingen lassen. Einlass zum Konzert ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Die Mitglieder des Musikvereins stellen überbackene Brezen, Leberkässemmeln und Getränke bereit.