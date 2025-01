Das Abschlussrennen war das Highlight des Skikurses

Auch in diesem Winter haben die Affinger-Schleppliftbremser ihren traditionellen Skikurs für Klein und Groß veranstaltet. An vier Tagen rollten zwei prall gefüllte Busse Richtung Sudelfeld, beladen mit 42 skibegeisterten Kindern und ihren 15 Skilehrern. In neun Gruppen wurde fleißig geübt, wobei der jüngste Teilnehmer gerade einmal drei Jahre alt war. Trotz einer dünnen Personaldecke und einigen krankheitsbedingten Ausfällen hielten alle tapfer durch. Dabei half auch das Wetter, das für perfekte Pistenbedingungen sorgte. Das Highlight bildete das Abschlussrennen am Wedellift, bei dem Lara und Felix Lichtenstern als die schnellsten Skikursteilnehmer hervorgingen.

