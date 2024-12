Erwachsene lesen Kindern Geschichten vor

Leseförderung wird an der Grundschule Affing großgeschrieben. Im Anschluss an den bundesweiten Vorlesetag veranstaltete die Schule zusammen mit dem Elternbeirat einen Vorleseabend für alle Kinder. In kleinen Gruppen konnten sich die Kinder in gemütlichem Rahmen von Eltern selbst ausgesuchte Geschichten vorlesen lassen. Besondere Aktionen waren das Vorlesen für Erwachsene durch Bürgermeister Markus Winklhofer und ein Vater-Söhne-Vorlesen mit dem ehrenamtlichen Leiter der schulischen AG „Jungs lesen anders!“. Das Affinger Bücherstüberl präsentierte sich den Eltern und Kindern mit zahlreichen Buchvorschlägen und Lesemöglichkeiten.

