Unfall in Frechholzhausen: Zwei Autofahrerinnen verletzt

Beim Einbiegen auf die Durchfahrtsstraße übersieht eine Autofahrerin in Frechholzhausen das Auto einer 28-Jährigen. Beide Frauen müssen ins Krankenhaus.

Zwei Frauen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend im Affinger Ortsteil Frechholzhausen verletzt worden, berichtet die Polizei.

Eine 28-jährige Autofahrerin war gegen 19.30 Uhr vom Affinger Ortsteil Pfaffenzell kommend in Richtung Frechholzhausen unterwegs. Kurz nach dem Ortseingang wollte laut Polizeibericht eine 59-jährige Autofahrerin von einer untergeordneten Einmündung auf die Durchfahrtsstraße einbiegen und übersah das Auto der 28-jährigen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Beide Frauen werden bei Unfall mittelschwer verletzt

Beide Fahrerinnen kamen laut Polizei mit mittelschweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Affing war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. (bac)