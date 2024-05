Stimmung im Gemhofa Bierzelt mit Musik aus Zillertal und Haunswies

Die Gebenhofener trotzen den Regenschauern: Auch der zweiter Teil des Gemhofa Bierzelts ist erfolgreich. ZPur und "Da Oa und die Andan" sorgen zum Abschluss für Stimmung.

Das hat man auch nicht alle Tage: ZPur – die Zillertaler Musikanten hatten schon im Vorfeld über ihre Social-Media-Kanäle kundgetan, dass sie sich auf das Gemhofa Bierzelt freuen. Die vier Musiker haben im Affinger Ortsteil Gebenhofen nun unter Beweis gestellt, dass sie auf jahrelange Bühnenerfahrung zurückblicken und auf das Publikum eingehen können. Die „positive Energie und fast universelle Harmonie“ – wie sie es selbst auf ihrer Homepage beschreiben, war in Gebenhofen auch spürbar.

Am Fronleichnamstag nutzten viele das Angebot, im Bierzelt zu essen. Das Wetter war zwar nicht mehr so einladend, aber immerhin waren es nur Regenschauer.

Mehrtägiges Fest in Gebenhofen geht zu Ende

Und da vielerorts die Fronleichnamsprozessionen aufgrund des Wetters ausfallen mussten, genossen die Festgäste „Rob & Bob“ und die schönen Blasmusikklänge von „Da Oa und die Andan“ vom Musikverein Haunswies.

Am Wochenende zuvor hatte die Bayern1-Party für ein volles Zelt gesorgt. Rund 1300 Gäste feierten mit DJ Jürgen Kaul. Am Samstag reisten Fans extra für die Band „Leck o'mio“ an. Zuvor sorgten „Rob und Bob“ für gute Stimmung. Den Sonntag gestalteten „Da Oa und die Andan“ musikalisch.

In der Küche herrschte beim Gemhofa Bierzelt Hochbetrieb. Foto: Christine Schmid-Mägele

Ein friedliches und schönes Fest ging zu Ende und alle dürften sich auf das nächste Jahr freuen, wenn die DJK Gebenhofen-Anwalting wieder zum „Gemhofa Bierzelt“ einlädt.