Gemeinderat berät über Grundsteuer und Friedhofsgebühren

Neue Hebesätze muss der Gemeinderat Affing für die Grundsteuer festlegen. Das ist eines der Themen der Sitzung am nächsten Dienstag, 10. Dezember. Auf der Tagesordnung stehen außerdem die Friedhofs- und Bestattungssatzung und eine Vorberatung über die Friedhofsgebührensatzung. Einen Sachstandsbericht gibt es zum Hochwasserschutz und Sturzflutmanagement. Es soll der Beschluss zur Planerausschreibung für ein integrales Gesamtkonzept gefasst werden. Weiter geht es um die Genehmigung von überplanmäßigen Kosten in diesem Jahr und es wird über ein Kooperationstreffen zwischen den Einrichtungsleitungen, den Kindergartenbeauftragten und der Verwaltung berichtet. Sachstandsberichte gibt es zur Westumfahrung und zur Nordumfahrung. Beginn ist um 19 Uhr im Sitzungssaal in der Mittagsbetreuung der Grundschule Affing. Im Anschluss findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. (AZ)

