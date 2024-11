Gemeinderat gewährt Zuschüsse für Pfarrkirche und die DJK

Es sind nur 250 Euro. Doch sie sind sehr wertvoll für die Katholische Kirchenstiftung in Affing. Denn nur mit dieser Anschubfinanzierung der Gemeinde bekommt sie weitere Zuschüsse für die Innenraumsanierung der Pfarrkirche. Gegen die Stimme von Markus Lindermeir gewährte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung diese Fördersumme. Gegen die Stimme von Paul Moll sagte das Gremium außerdem der DJK Gebenhofen-Anwalting einen 25-prozentigen Zuschuss für den Kauf einer digitalen Anzeigetafel zu. Sie kostet rund 7250 Euro. Die Gemeinde wird damit rund 1800 Euro geben. DJK-Kassier Michael Bachmeir hatte zuvor erläutert, diese Tafeln hätten sich in den höheren Ligen etabliert. Zuschauer hätten sie sich gewünscht, und der Verein wolle seinem Publikum diesen Service bieten.

Carmen Jung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kirchenstiftung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pfarrkirche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis