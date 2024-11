Grundsteuern: Affing denkt über eine Erhöhung nach

Nach der Grundsteuerreform, die 2025 in Kraft tritt, denkt auch die Gemeinde Affing über eine Änderung der Hebesätze nach. Doch noch ist offen, worauf sich Grundstücksbesitzer einstellen müssen. Denn in der Gemeinderatssitzung am Dienstag fielen drei Vorschläge durch. Es könnte aber durchaus sein, dass Grundstücksbesitzer künftig etwas tiefer in die Tasche greifen müssen als bislang.

