Immer mehr Kinder: Affinger Grundschule hat bald akute Raumnot

Die Pläne für den Umbau und die Erweiterung der Affinger Grundschule liegen fix und fertig in der Schublade. Dazu gehört auch ein umfassendes pädagogisches Konzept. Die Realisierung des Schulprojektes liegt allerdings derzeit auf Eis, weil Wasser in die Kellerräume drückt. Deshalb steht nun das gesamte Bauprojekt auf dem Prüfstand. Doch die Schülerzahlen steigen trotzdem kontinuierlich an. Schon zum Start des neuen Schuljahres ist eine Lösung nötig.

