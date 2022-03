Fahrfehler: Auto landet bei Katzenthal im Straßengraben

Ein 66-Jähriger kommt auf der Staatsstraße kurz nach Katzenthal vom Kurs ab. Sein Wagen bleibt völlig beschädigt im Straßengraben liegen.

Im Graben der Staatsstraße bei Katzenthal ist am frühen Donnerstagmorgen ein 66-Jähriger mit seinem Auto gelandet. Die Polizei macht einen Fahrfehler für den Unfall verantwortlich.

Der 66-Jährige war gegen 4.45 Uhr auf der Staatsstraße 2035 von Affing in Richtung Pöttmes unterwegs. Laut Polizei geriet sein Auto kurz nach Katzenthal geriet eines Fahrfehlers in das rechte Bankett und rutschte anschließend in den Straßengraben. Dort kam der Wagen total beschädigt zum Stehen.

Polizei rechnet damit, dass der Unfallfahrer eingeklemmt ist

Aufgrund der Erstmitteilung, dass sich der Fahrer möglicherweise nicht selbst aus dem beschädigten Auto befreien könne, beorderte die Integrierte Leitstelle Rettungskräfte zum Unfallort, berichtet die Polizei. Der 66-Jährige habe den Unfall jedoch augenscheinlich unverletzt überstanden. Zur weiteren medizinischen Abklärung brachte der Rettungsdienst den Mann vorsorglich in ein Krankenhaus. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen niedrigen vierstelligen Bereich. (AZ)